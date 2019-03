Il presidente della Cina Xi Jinping è arrivato a Roma

Di redazione Blogo.it giovedì 21 marzo 2019

Il presidente della Cina Xi Jinping è giunto a Roma accompagnato dalla moglie Peng Liyuan e da una delegazione cinese composta da circa 500 persone tra giornalisti, imprenditori e politici.

Il presidente della Cina Xi Jinping è giunto questa sera a Roma accompagnato dalla moglie Peng Liyuan e dalla delegazione cinese composta da circa 500 persone tra giornalisti, imprenditori e ministri che lo affiancheranno nella serie di incontri previsti in Italia nei prossimi due giorni e in Europa nei giorni successivi.

L'aereo, un Boeing 747-400 dell'Air China, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 18.30 e dopo l'accoglienza ufficiale Xi Jinping e la first lady sono stati trasferiti all'hotel Parco dei Principi, dove soggiorneranno fino alla partenza per Palermo, prevista per il primo pomeriggio di sabato.

Moltissimi gli incontri previsti per questa due giorni nella Capitale. Xi Jinping incontrerà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Nella serata di domani, venerdì 22 marzo 2019, il presidente cinese parteciperà alla cena di stato al Quirinale a cui parteciperà in qualità di ospite Andrea Bocelli, che si esibirà durate la serata. Prevista anche una visita esclusiva al Colosseo, che sarà chiuso al pubblico per l'occasione, ma il momento più importante sarà l'incontro di sabato mattina a Villa Madama, dove incontrerà Giuseppe Conte per firmare il memorandum sulla Via della Seta.

Prevista, inoltre, la firma di altri accordi commerciali di vario genere, dalle infrastrutture al commercio, passando per la cultura e i siti patrimonio dell'Umanità.