Congresso Mondiale delle Famiglie, Conte: "Il patrocinio di Palazzo Chigi non è opportuno"

Di redazione Blogo.it giovedì 21 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sul patrocinio di Palazzo Chigi al Congresso Mondiale delle Famiglie e attribuisce la responsabilità di tutto al ministro Lorenzo Fontana.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche polemiche e ora Conte ha messo le cose in chiaro.

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato di non esser stato informato e di non aver mai concesso quel patrocinio. Sarebbe stato il Ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, a fare tutto da solo:

È importante chiarire che alla mia attenzione e a quella dei miei uffici non è mai giunta alcuna richiesta di patrocinio da parte degli organizzatori dell’evento e che il patrocinio è stato concesso dal Ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell’ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello collegiale del Governo.

Alla luce di questo sarà eliminato quanto prima ogni riferimento al patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma resterà invece quella del Ministero della Famiglia:

Quanto ai temi che verranno affrontati nel corso del programmato evento, preciso che nel contratto di Governo non sono contemplati specifici indirizzi politici, e per questo la discussione legittimamente si apre al dibattito pubblico e alla pluralità di opinioni. È certo però che il criterio fondamentale che ispira ogni azione di questo Governo è il rispetto della persona, della sua dignità individuale e sociale, indipendentemente dall’orientamento sessuale e a prescindere dalle scelte compiute nella sfera di vita privata, che va protetta da ogni indebita interferenza.

Conte, però, ha anche confermato che il governo gialloverde "si propone di tutelare con la massima attenzione ed energia la famiglia fondata sul matrimonio", ignorando di fatto tutto il resto.