Mattarella incontra Xi Jinping: "Rafforziamo la cooperazione tra Italia e Cina" - VIDEO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Cina Xi Jinping e la first lady Peng Liyuan.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.

I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo hanno ricevuto i rappresentanti del Business Forum, del Forum culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi terzi. Mattarella, a margine del faccia a faccia, ha sottolineato l'importanza del memorandum Italia-Cina:

Il livello già eccellente della cooperazione tra Italia e Cina sarà confermato e rafforzato durante la visita così gradita del presidente Xi con intese commerciali. [...] La firma del Memorandum Italia-Cina è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi. La Via della Seta è una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze e progetti di futuro.