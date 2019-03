Domenico Lucano: procura di Locri chiede rinvio a giudizio

Di redazione Blogo.it venerdì 22 marzo 2019

La Procura di Locri chiede il rinvio a giudizio per Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace: il 1° aprile l’udienza preliminare davanti al Gup

La Procura di Locri chiede il rinvio a giudizio nei confronti di Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace. Ritenuto negli anni un modello per l’accoglienza dei migranti, Lucano è sottoposto a divieto di dimora nel comune della Locride. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta del Sud, per Lucano è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta Xenia, che riguarda altri 29 indagati. Il 1° aprile è in programma l’udienza preliminare davanti al Gup di Locri, Amelia Monteleone.