Salvini, Di Maio e Conte nel nuovo murale "Il Gatto e la Volpe" - FOTO

Di redazione Blogo.it venerdì 22 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono i protagonisti del nuovo murale di Tvboy, comparso stamattina in via della Torretta a Roma, a due passi dalla Camera dei Deputati.

"Il Gatto e la Volpe", questo il titolo dato alla nuova provocazione, trae ispirazione da Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e ci presenta Giuseppe Conte nei panni del bugiardo protagonista del romanzo e i due vicepremier nei panni del Gatto e della Volpe, i due loschi individui che provano a portare Pinocchio sulla cattiva strada.

Così l'artista ha spiegato la nuova opera:

L’opera, affissa a vicolo della Torretta, fa riferimento alle pesanti critiche ricevute dal premier Giuseppe Conte da parte del capogruppo dei Liberaldemocratici, Guy Verhofstadt, che lo scorso 12 febbraio, a Strasburgo, definì il presidente del consiglio italiano un “burattino” nelle mani di Salvini e Di Maio.

Il murale, così come i precedenti firmati da Tvboy - a partire dallo storico "Amor Populi" che raffigurava il bacio tra Salvini e Di Maio - avrà vita breve e anche per questo, sempre nella notte, l'autore ne ha realizzato un secondo che critica proprio la pronta cancellazione dei murales da parte dell'amministrazione di Roma. L’arte è per sempre, comparso a via dei Pianellari, raffigura la sindaca Virginia Raggi impegnata a cancellare l'opera di Tvboy mentre lo stesso autore la sta realizzando.