Reddito di cittadinanza, anche le vincite al gioco potranno comportarne la perdita

Di redazione Blogo.it venerdì 22 marzo 2019

Vincite al gioco e donazioni influiranno sul patrimonio mobiliare dei richiedenti del reddito di cittadinanza e ne potranno comportare la perdita. Ecco tutte le cifre.

Anche le possibili vincite al gioco potrebbero portare alla perdita dei requisiti per chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Poteva sembrare scontato, visto che si tratterebbe comunque di un incremento delle disponibilità del soggetto, ma ora sta per essere messo nero su bianco, con tanto di cifre da non superare.

Durante il passaggio alla Camera del testo, infatti, è stato esplicitato che "la perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizioni di somme" che includono proprio le vincite e anche le donazioni. Il valore massimo del patrimonio mobiliare è stato fissato a 10 mila euro: 6 mila euro di base a cui si aggiungono 2 mila euro per ciascuno componente della famiglia.

Qualsiasi entrata che porterà il nucleo familiare a superare quei massimi comporterà la perdita dei requisiti e dovrà essere comunicata obbligatoriamente entro 15 giorni. E questo, da oggi, includerà anche le donazioni e le vincite al gioco.