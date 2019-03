Ragazzi eroi del Bus. La mamma di Adam: "Cittadinanza anche a mio figlio". Salvini: "No allo Ius soli"

Lo Ius soli non è nell'agenda di governo ha detto stamattina Luigi Di Maio ad Agorà dopo la vicenda dei ragazzi-eroi di Crema, come li ha definiti oggi anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. A uno di loro, Rami, che col il suo telefonino ha avuto il coraggio e la freddezza di chiamare di genitori salvando se stesso e i compagni da quella che poteva essere una strage, ora verrà conferita la cittadinanza italiana per motivi speciali.

Ma che cos’è lo Ius soli? Per Ius soli si intende l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati su quel territorio, indipendentemente dalla cittadinanza e dallo Stato di nascita dei genitori. Sull’argomento, politicamente polarizzante, è oggi intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha detto che la cittadinanza non può essere un premio: "Lo ius soli lasciamolo alla sinistra".

Nel frattempo parla anche la mamma di Adam, un altro dei ragazzi-eroi del bus: "Sono contenta per Rami, non chiedo cittadinanza per me e per la mia famiglia, ma se la cittadinanza la danno anche ad Adam sarà una bella cosa per lui". Secondo la madre Adam merita la cittadinanza al pari di Rami: "Non lo dico io, lo dicono le registrazioni che ha fatto Adam. Comunque i bambini sono tutti eroi, sono tutti stati bravi. C'è stata anche una bella collaborazione. Ho ricevuto la prima chiamata da mio figlio, la seconda quando ero dai carabinieri quando mio figlio mi ha detto 'mamma siamo davanti al ristorante La fabbrica dei sapori', perciò Adam ha detto anche il posto".

Salvini interrogato sulla cittadinanza ad Adam stamane ha detto: "Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso per verificare che non ci siano problemi. Vi farò sapere nelle prossime ore. Sarebbe più facile dire è fatto tutto, regalo tutto a tutti. Stiamo facendo le verifiche del caso, quindi nelle prossime ore spero che queti ragazzi abbiano il loro giusto riconoscimento". Ma lo Ius soli non è in ageda, sia chiaro.