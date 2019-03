Salvini: "Cittadinanza per tutti i compagni? Ramy si faccia eleggere"

Di redazione Blogo.it sabato 23 marzo 2019

Salvini: "La scelta di dare la cittadinanza a tutti i suoi compagni Ramy la potrà fare quando verrà eletto parlamentare, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com’è”.

Il tema dello Ius soli continua a tenere banco nel dibattito politico dopo la vicenda del bus con a bordo una scolaresca dirottato e incendiato nel milanese. I 51 ragazzini a bordo del pullman hanno evitato il peggio solo grazie all’allarme lanciato prontamente da uno di loro, Ramy, nato in Italia da genitori egiziani, cui ora il governo ha promesso che darà la cittadinanza per motivi speciali.

Cittadinanza chiesta per suo figlio anche dalla madre di un altro giovane alunno-eroe, così li ha definiti il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che era a bordo del bus. Ramy stesso si è spinto più in là chiedendo la cittadinanza per tutti i suoi compagni di scuola che hanno dovuto affrontare l’incubo di quel pullman sequestrato. Al ragazzo replica oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini il quale spiega che la scelta di dare la cittadinanza a tutti i suoi compagni Ramy "la potrà fare quando verrà eletto parlamentare, per intanto la legge sulla cittadinanza va bene così com'è".



Salvini, ne ha parlato a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio. Sulla cittadinanza promessa a Ramy il ministro ha aggiunto che: "stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna avere controllato tutto e tutti" ma questo, ha ribadito, non sarà “assolutamente" una occasione per modificare la legge.