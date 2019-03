Italia-Cina, Conte: "Per noi è una grande occasione. Sarò a Pechino il 26 e 27 aprile"

Il Premier ha commentato l'incontro con il Presidente cinese Xi Jinping.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto molto soddisfatto per l'incontro "proficuo" avuto con il Presidente cinese Xi Jinping e ritiene che la firma del Memorandum e l'intensificazione dei rapporti con la Cina sia per l'Italia una grande occasione, infatti ha scritto:

"Italia e Cina sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche. Rapporti ben consolidati che abbiamo voluto rafforzare con le intese e gli accordi governativi e commerciali presentati questa mattina a Villa Madama a Roma. La visita del Presidente Xi Jinping in Italia ci consentirà di intensificare la nostra collaborazione all’insegna e a garanzia della massima reciprocità, mettendo in opera un vero 'level playing field'. Per l’Italia è una grande occasione. Per questo ringrazio Xi Jinping e tutta la delegazione cinese per le belle parole spese verso il nostro Paese e il Made in Italy. Questa mattina ho avuto con lui un incontro molto proficuo, esteso ai rapporti culturali, economici e sociali"

Conte ha poi annunciato che sarà molto presto a Pechino per partecipare al Forum sulla Belt and Road Initiative:

"In questo quadro, il Memorandum sulla Belt and Road, sottoscritto per nostro conto dal Vice Presidente Luigi Di Maio, costituisce un importante segnale di attenzione del Governo italiano verso questo progetto di connettività euroasiatica. Sempre in questo spirito, ho accettato l’invito del Presidente Xi Jinping a partecipare al II Forum sulla Belt and Road Initiative, che si terrà a Pechino il 26 e 27 aprile. Questa collaborazione viene impostata, sottolineo, in stretto raccordo con la Strategia dell’Unione europea sulla connettività euroasiatica e nel pieno rispetto dei principi, oltre che di reciprocità, anche di trasparenza, inclusività, sostenibilità fiscale ed ambientale, come ben evidenziato nel testo"

Il Premier voluto sottolineare dunque che l'Italia porta avanti i suoi rapporti con la Cina in accordo con l'Unione Europea e ha anche aggiunto che non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale:

"Sul piano della cooperazione economica, l’obiettivo per l’Italia è quello di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di investimento tra i due Paesi. Su questo fronte ci aspettiamo importanti ricadute positive: sviluppo delle nostre infrastrutture logistiche; partecipazione di imprese italiane ai grandi progetti lungo la Nuova via della Seta; rafforzamento della collaborazione in ambito culturale; maggior accesso e opportunità per il Sistema Italia nel mercato cinese dei beni e dei servizi, nelle reti. Il tutto, tengo a ribadirlo ancora una volta, senza alcun rischio per la sicurezza nazionale. Abbiamo a cuore il presente e il futuro del’Italia e vogliamo che sia protagonista sugli scenari internazionali"

