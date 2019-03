Brexit, un milione in piazza: "Vogliamo restare in UE" | Foto e video

sabato 23 marzo 2019

Oltre 4,2 milioni di firme per chiedere la revoca dell'articolo 50.

A Londra oggi è stato il giorno dei britannici che si sentono europei e non vogliono uscire dall'Unione Europea. Per le strade della Capitale del Regno Unito è infatti andata in scena una manifestazione di protesta contro la Brexit.

Secondo gli organizzatori, i promotori della piattaforma People's Vote, i partecipanti sono stati più di un milione, che hanno marciato dalla centralissima Park Lane verso Parliament Square a Westminster da Hyde Park Corner. Solo la manifestazione contro la guerra in Iraq voluta da Tony Blair nel 2003 aveva chiamato per strada più persone della manifestazione di oggi, sempre che le cifre vengano confermate. Lo scorso novembre, invece, i manifestanti contro la Brexit furono 700mila.

Intanto la petizione lanciata online per chiedere al Parlamento la revoca dell'articolo 50, ossia lo stop della Brexit, ha raggiunto oltre 4,2 milioni di firme, un record. Un'iniziativa simile era stata portata avanti nel 2016, sempre dal fronte pro Remain, ma è stata sorpassata da quella nuova. Si chiede un nuovo referendum per scongiurare la Brexit, ma quasi certamente questo appello non avrà alcuna conseguenza.