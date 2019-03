Salvini critico sulla Cina: "Certi produttori cinesi fanno concorrenza sleale. Il falso Made in Italy ci costa 60 miliardi"

A differenza dei suoi colleghi di governo Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, Matteo Salvini non è molto entusiasta degli accordi firmati oggi tra Italia e Cina, anzi, è piuttosto critico nei confronti del Paese di Xi Jinping, tanto che al Forum di Confcommercio, durante il suo intervento, senza troppi giri di parole ha detto:

"Sono contento che il presidente cinese sia in visita in Italia, più mercati si aprono per le imprese meglio è, ma questo va fatto a parità di condizione. Non mi si dica che in Cina vige il libero mercato"