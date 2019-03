Conte: "La mia esperienza di governo terminerà con questo esecutivo"

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è a Lecce dove, presso il Campus Ecotekne dell'Università del Salento, ha partecipato alla presentazione di un piano di ricerca di CNR ed ENI, che prevede l'apertura di quattro nuovi laboratori, tutti nel Sud d'Italia, con un investimento di 20 milioni di euro. Erano presenti anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, oltre ai rappresentati di CNR ed ENI.

Conte ha anche parlato con una delegazione di olivicoltori che protestano per i danni provocati dalla Xylella e ha ribadito l'importanza degli ulivi nella zona, non solo da un punto di vista economico e produttivo, ma anche sociale e culturale.

Il Premier si è fermato a parlare con i giornalisti, i quali gli hanno chiesto se, visto che il suo indice di popolarità è in costante salita, mentre il MoVimento 5 Stelle sta perdendo consensi, ha una strategia per salvare il M5S, ma Conte ha risposto:

"Non esiste per me una strategia per salvare il Movimento, stiamo parlando di sondaggi. I sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani o dopodomani . La cosa migliore è che io personalmente, tutti gli esponenti del MoVimento 5 Stelle ma anche ovviamente gli esponenti della Lega lavorino per gli italiani"