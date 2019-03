Elezioni regionali Basilicata 2019: alle 19 affluenza al 39,73%. Salvini viola ancora il silenzio elettorale

domenica 24 marzo 2019

Le urne resteranno aperte fino alle 23.

Elezioni regionali in Basilicata: L’affluenza alle 19 si è attestata al 39,73% secondo i dati diffusi dal Viminale. Il 39,24% degli aventi diritto è andato al voto nella provincia di Potenza, il 40,82% in quella di Matera. Alle 12 aveva votato il 13,3% degli elettori per un’affluenza più elevata nella provincia di Potenza (13,4%) rispetto a quella Matera (13%).

Le urne resteranno aperte fino alle 23, quindi gli exit poll e l’immediato spoglio. Alle scorse elezioni regionali in Basilicata aveva votato il 47,6% degli aventi diritto (su due giornate) mentre alle ultime elezioni politiche la percentuale è stata pari al 71,11% degli aventi diritto.

Elezioni regionali Basilicata 2019: alle 12 affluenza 13,31%

In Basilicata si vota fino alle ore 23 di oggi, domenica 24 marzo 2019, per eleggere il nuovo Consiglio Regionale. In corsa per il ruolo di governatore ci sono il generale Vito Bardi del centrodestra, il farmacista Carlo Trerotola per il centrosinistra, l'imprenditore Antonio Mattia per il MoVimento 5 Stelle, il prof universitario Valerio Tramutoli per Possibile.

Alle ore 12 è stata registrata un'affluenza del 13,31%. Potenza è la provincia con la percentuale più alta, con il suo 13,42%, e a Potenza città la percentuale sale al 21,13%, invece la provincia di Matera ha avuto un'affluenza il 13,08% e il 15;36% nella città di Matera. Si eleggono 20 consiglieri regionali, 13 in provincia di Potenza e sette in provincia di Matera.

Matteo Salvini, come ha fatto anche per le elezioni nelle altre regioni, anche oggi ha violato il silenzio elettorale pubblicando un post per ricordare ai lucani di andare a votare per la Lega e "cacciare" la sinistra.