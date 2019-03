A margine della Stramilano, il sindaco del capoluogo meneghino Beppe Sala ha parlato oggi dello ius soli e ha detto che, secondo lui, il fatto che il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla richiesta della cittadinanza italiana da parte di uno dei bambini eroi del bus sequestrato e incendiato da Ousseynou Sy a San Donato Milanese con una battuta ("Fatti eleggere e fai la legge") è semplicemente un modo per sfuggire su un tema importante come lo ius soli.

Sala, infatti, oggi ha detto:

"Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini 'fatti eleggere' mi sembra una risposta che non ha senso. È un modo per sfuggire al dibattito . Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura"

Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, ricorda che il suo partito ha presentato un disegno di legge che include anche lo ius soli e dice:

In casa PD è arrivato l'appello di Graziano Delrio, Walter Veltroni e anche del segretario Nicola Zingaretti, che vogliono rilanciare la battaglia sullo ius soli, invece nel centrodestra questa legge "non s'ha da fare". Infatti il senatore Maurizio Gasparri ha detto:

"Se siamo riusciti a bloccare l'assurda proposta dello ius soli in un Parlamento in cui la sinistra era più forte, figuriamoci che fine farebbe oggi una sortita del genere nell'attuale Parlamento. È inutile questa discussione per facilitare la concessione della cittadinanza. Ed è vergognoso sfruttare fatti di cronaca per alimentare una campagna pro immigrazione. Uno straniero, di qualsiasi età, che lo meriti per situazioni speciali può diventare cittadino. Ci sono già le norme che consentono una scelta di questa natura. Utilizzare comportamenti virtuosi che hanno visto protagonisti nei giorni scorsi degli adolescenti è veramente un modo assurdo di vivere la vita politica. Riemergono registi falliti, come Veltroni che dovrebbe piuttosto parlarci del flop del suo film, non dello ius soli. Si archivi questo argomento e si rassegnino giornali in crisi di vendite che cercano di animare la loro presenza con campagne fuori tempo e fuori luogo. Lo ius soli non passerà mai. Ci si occupi piuttosto di espellere seicentomila stranieri che continuano illegalmente a rimanere in Italia. Di questo nel governo non se ne occupa più nessuno. E non va bene"