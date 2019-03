Russiagate: “Trump assolto, non provata collusione con Mosca”

domenica 24 marzo 2019

Donald Trump sarebbe stato assolto per il caso Russiagate, l’inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte di Mosca atte a condizionare la campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016

Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr ha consegnato oggi al Congresso una lettera contenente le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller, report da cui emergerebbe la "totale e completa assoluzione" di Trump, ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

Soddisfazione è stata subito espressa da uno dei legali di Donald Trump, l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani: "Meglio di quanto mi aspettassi". In sostanza il rapporto di Mueller, secondo quanto riferito da Barr, non ha riscontrato collusioni fra la campagna elettorale di Trump e la Russia, ma questo non esonererebbe il presidente dall’accusa di ostruzione alla giustizia.

Nella lettera di Barr si legge che: "Il procuratore speciale non ha rinvenuto che la campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato con il governo russo nei suoi sforzi, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per assistere la campagna di Trump".

Tuttavia "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo scagiona". Per Barr in ogni caso nel rapporto non ci sono prove a sufficienza per determinare che Trump si sia messo di traverso alla giustizia. La lettera al Congresso con le conclusioni principali del rapporto sul Russiagate, a quel che si apprende, sarebbe stata messa a punto da Barr e dal suo viceministro Rod Rosenstein senza informare Mueller.

Il presidente americano ha prontamente commentato: "Nessuna collusione, nessuna ostruzione. È stata una totale assoluzione" aggiungendo che è "una vergogna che il paese e che un presidente debbano passare attraverso una cosa simile".