Elezioni Basilicata 2019, Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo governatore

Di redazione Blogo.it lunedì 25 marzo 2019

Dopo 24 anni, il centrosinistra perde la guida della Basilicata.

Si è quasi concluso lo spoglio in Basilicata e i dati semi-definitivi non lasciano spazio a sorprese. Vito Bardi, il candidato del centrodestra, sarà il nuovo governatore della Regione. L'ex generale della Guardia di Finanza, scelto da Forza Italia e supportato dall'intera coalizione del centrodestra, è in testa col 42,40% delle preferenze.

Sono quasi 10 i punti percentuali tra Bardi e il candidato del centrosinistra, Carlo Trerotola, che in queste elezioni poteva contare sull'appoggio di ben 7 liste. Trerotola si fermerà al 32,94%, mentre l'altro principale candidato, Antonio Mattia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, si fermerà intorno al 20,36%.

Per il centrodestra si tratta di un risultato storico in Basilicata, governata dal centrosinistra dal 1995: dopo 24 anni di guida centrosinistra, la Basilicata cambia colore. Anche in questo caso le coalizioni si rivelano il modo migliore per far eleggere un candidato. Dati alla mano, infatti, il primo partito in Basilicata resta il Movimento 5 Stelle col 20,36% delle preferenze, seguito dalla Lega col 19,29%.

Forza Italia, il cui candidato sarà il nuovo governatore della Regione, ha ottenuto poco più del 10% delle preferenze, superando addirittura il Partito Democratico che dovrebbe attestarsi intorno all'8,5%.

È di massima soddisfazione, ovviamente, il commento di Vito Bardi:

Abbiamo scritto la storia: la Basilicata è pronta per il cambiamento. Chiamerò Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per fare una grande festa. [...] Al primo posto nell'agenda c'è il lavoro. I giovani saranno presenti e dovranno avere opportunità in questa terra. Trasparenza, meritocrazia e legalità saranno al centro. La regione è di tutti e io sarà il presidente di tutti.

Silvio Berlusconi, via Twitter, ha così commentato il trionfo di Bardi:

Evviva, la Basilicata si è data finalmente un buon governo! Complimenti a tutti gli amici lucani che hanno saputo votare bene!