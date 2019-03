Luigi Di Maio: "Siamo la prima forza politica in Basilicata"

Luigi Di Maio esulta per risultato ottenuto in Basilicata, anche se il candidato vincitore è quello del centrodestra. M5S è comunque il primo partito della regione, seguito dalla Lega di Matteo Salvini.

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Basilicata, ma non potendo contare su una coalizione ha visto arrivare terzo il candidato Antonio Mattia col 20,44% delle preferenze, dopo quello del centrodestra Vito Bardi (41,95%, percentuale che gli ha permesso di diventare il nuovo governatore della Regione) e Carlo Trerotola del centrosinistra (33,23%).

Il leader di M5S Luigi Di Maio ha esultato per il risultato raggiunto con un lungo post su Facebook, criticando il modo in cui oggi la stampa sta commentando l'esito delle elezioni:

Gran parte della stampa parla di “voti dimezzati in un anno” e di “crollo”, ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro, anche quelle con i portavoti di Pittella.

A Matera siamo oltre il 30%!

Ed è un risultato che conserviamo con grande senso di responsabilità verso il Paese, senza esultanze da stadio. Noi abbiamo un simbolo, una lista. E andiamo avanti così!

Il vicepremier sottolinea il tracollo del Partito Democratico e di Forza Italia, ipotizzando che in caso di nuove elezioni politiche sarebbe proprio il Movimento 5 Stelle a trionfare in Basilicata:

Se andassimo al voto alle elezioni politiche domani potremmo anche rivincere in quella regione, visto che non esisterebbero le miriadi di liste civetta che hanno assorbito centinaia di voti soprattutto nei Comuni di provincia.

Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata.

E se le stime di Luigi Di Maio sono piuttosto realistiche - Salvini sta gongolando, ma la Lega senza la coalizione di centrodestra non è così forte come vuole far credere - nel Movimento 5 Stelle c'è anche chi invece si dice convinto che con Alessandro Di Battista, lontano da M5S dallo scorso 13 febbraio, le cose sarebbero andate in modo diverso. Il senatore Gianluigi Paragone, questa mattina su FB, lo ha messo nero su bianco: