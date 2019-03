Israele: razzo partito da Gaza colpisce casa a nord di Tel Aviv, 7 feriti

Un razzo partito da Gaza ha colpito stamane una casa a nord di Tel Aviv: ferite sette persone, lo riferisce la radio militare israeliana

Un’abitazione sita a nord di Tel Aviv è stata colpita stamane da un razzo partito da Gaza, pochi istanti dopo che nella zona erano scattate le sirene d’allarme. Secondo quanto riferisce la radio militare israeliana, il missile avrebbe causato sette feriti. La polizia sostiene che il razzo sia caduto in una zona agricola a nord della città di Kfar Saba colpendo una casa che ha preso subito fuoco. È la prima volta che questa zona viene raggiunta da un razzo proveniente dalla Striscia di Gaza.

Appena appreso dell’attacco, la reazione del premier Benyamin Netanyahu è stata durissima: "Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza. Vista la situazione di sicurezza - prosegue il capo del governo - ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino".

Emmanuel Nachshon, portavoce del ministero degli esteri israeliano, ci mette il carico tirando in ballo anche l’Onu, che di recente ha condannato proprio Israele. "Un razzo sparato da Gaza - attacca - è esploso stamane a nord di Tel Aviv, ferendo israeliani. Questo è un atto di aggressione deliberato e pericoloso condotto da terroristi palestinesi, incoraggiati indubbiamente dalla compiacenza del Consiglio delle Nazioni unite per i diritti umani".

