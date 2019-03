Salvini sulla cittadinanza a Ramy: "Non ci sono le condizioni". Il 13enne: "Lo ringraziano grazie a me"

Neanche dopo l'appello accorato del suo collega di governo Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra intenzionato ad appoggiare la concessione della cittadinanza italiana al 13enne Ramy Shehata, che per primo ha chiamato i carabinieri quando lui e i suoi compagni di scuola sono stati sequestrati su un autobus da Ousseynou Sy sulla Paullese, autobus che è stato poi incendiato dall'autista. Ramy ha avuto un ruolo fondamentale nello sventare quella che sarebbe potuta essere una strage e, dopo essere stato premiato al consolato egiziano, ha detto:

Matteo Salvini ha detto che incontrerà presto Ramy e la sua famiglia, ma ha specificato:

Poi, oltre a dire che la legge sullo ius soli non è nell'agenda di governo, nel caso specifico di Ramy e della concessione della cittadinanza per merito visto quello che ha fatto, Salvini ha detto:

"Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro. Se qualcuno la cittadinanza non l'ha chiesta e non l'ha ottenuta dopo 20 anni fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché"