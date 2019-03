Bonafede: "Cittadinanza a Ramy giusta" | Salvini: "Ius soli? Più controlli altro che regali

Di redazione Blogo.it martedì 26 marzo 2019

Ius soli, Bonafede dice che non c’entra nulla con la vicenda Ramy. Salvini ne è tornato a parlare prendendo spunto da un fatto di cronaca avvenuto a Modena

La questione Ius Soli continua a tenere banco nella maggioranza, soprattutto dopo che il Viminale ha fatto marcia indietro sulla cittadinanza a Ramy, il 13enne eroe di San Donato Milanese che dando l’allarme dal bus dirottato dall’autista, il 20 marzo scorso, ha salvato se stesso e i suoi 50 compagni di scuola da quella che poteva essere una strage.



Il governo aveva inizialmente promesso che avrebbe dato a Ramy la cittadinanza italiana per motivi speciali (il ragazzino è nato in Italia da centri egiziani), poi dopo aver avviato gli accertamenti del caso il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha tirato il freno.

La vicenda sta agitando le acque della maggioranza, già abbastanza mosse, ancor più dopo le elezioni in Basilicata. Il leader del M5s Luigi Di Maio è convinto che si debba dare la cittadinanza a Ramy.

Oggi sulla questione interviene anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Credo si debba dare un riconoscimento importante a un bambino che è stato capace di essere forte e evitare una tragedia. Bisogna dare la cittadinanza a Ramy". Lo ius soli, spiega il Guardasigilli ”non ha nulla a che fare con questa vicenda e non è nel contratto di governo. Mi fa ridere chi ne parla e quando era al governo non ha approvato la legge”.

Anche Salvini è tornato a parlare oggi di Ius Soli prendendo spunto da un fatto di cronaca avvenuto a Modena: "Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha coinvolto più di 6mila stranieri e che ha fatto scattare cinque arresti per corruzione, falsità ideologica, truffa, contraffazione di documenti, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Altro che Ius Soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole e controlli".

Salvini ha ringraziato la polizia per il lavoro svolto confermando la sua posizione sullo ius oli che è poi quella del governo a sentire anche Bonafede: la legge non cambia.