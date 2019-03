Il Papa in Campidoglio, Sindaco Raggi: "Roma città aperta e multiculturale" (Foto)

Incontro in Campidoglio oggi tra papa Francesco e il sindaco di Roma Virginia Raggi. Il primo cittadino ha accolto il Santo Padre arrivato in auto dal Vaticano e lo ha accompagnato fino all’Aula Giulio Cesare.

Roma - ha detto Raggi - è una "città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo... Ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante".

Ma Roma è anche "città della solidarietà grazie all'attività di migliaia di volontari e di centinaia di associazioni religiose e laiche" con cui "siamo impegnati fianco a fianco a sostegno dei più deboli. Questo spirito rappresenta una colonna portante di Roma e un orgoglio per la città" ha aggiunto il sindaco.

In Aula Giulio Cesare Raggi ha proseguito ricordando l’impegno del papa per i più giovani e per un futuro eco-sostenibile per la terra, impegno in virtù del quale: "Roma accoglie il suo appello, il progresso economico e sociale avviene anche attraverso il rispetto dell’ambiente".

"Tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere l’obiettivo di confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città" ha detto il Pontefice in conclusione del suo discorso nell'aula dell’Assemblea Capitolina, davanti al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali.