Zingaretti: "Stop all'aggressività di Salvini e alla deriva del Paese"

Di redazione Blogo.it martedì 26 marzo 2019

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti all’attacco del Carroccio di Matteo Salvini. All’indomani delle elezioni regionali in Basilicata che hanno segnato un’altra batosta per i dem, Zingaretti cambia foglio e punta il dito contro uno dei due partiti di maggioranza.

"Stiamo vivendo un momento delicatissimo della storia della Repubblica, non solo nostro, e questo ci deve richiamare tutti in uno sforzo di serietà e di ascolto per affrontare al meglio i rischi che sono davanti a noi e davanti all’Italia. Credo sia giusto che si cominci a prendere le misure per le prossime settimane e scatenare una reazione collegiale per fermare la deriva di questo Paese" ha detto il leader del PD alla direzione nazionale di oggi.

Secondo il segretario: "L'aggressività di Salvini ci interroga su come organizzare una risposta". Prima forse sarebbe bene provare a organizzare l'unità del partito, visto che i renziani dopo aver promesso che avrebbero fatto lavorare Zingaretti sembrano essere scesi già sul piede di guerra in merito alla nuova gestione.