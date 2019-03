Europee, M5S pubblica i profili dei 2.600 candidati: "Il 70% ha una laurea"

Di redazione Blogo.it martedì 26 marzo 2019

I 2.600 candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee del maggio prossimo saranno passati al vaglio dagli iscritti alla piattaforma Rousseau e successivamente messi al voto.

Il lungo elenco, pubblicato oggi su Rousseau, include medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, imprenditori ed esperti:

Una moltitudine di professionisti provenienti dai più svariati ambiti che oggi vuole contribuire con la propria esperienza e competenza al progetto del MoVimento 5 Stelle in Europa. Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata.

Non solo. Il Movimento 5 Stelle precisa che un candidato su due "ha partecipato alle iniziative di formazione ufficiali – come i Villaggi Rousseau o il tour degli Open Day – ed ha utilizzato la piattaforma e-learning per perfezionare le proprie competenze".

Tra i candidati figurano nomi già noti ai sostenitori del Movimento 5 Stelle, dall'ex iena Dino Giarrusso, già candidato alle ultime politiche, e Luca Marsico, a lungo tra le fila di Forza Italia.

Gli iscritti alla piattaforma Rousseau possono consultare fin da subito l'intero elenco e filtrare i candidati sulla base di nove elementi ed inoltrare le segnalazioni tramite l'apposito form, così da fare una prima scrematura dei candidati. Chi supererà questo primo vaglio finirà nella lista definitiva che sarà sottoposto al voto degli iscritti: