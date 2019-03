Tav, Regione Piemonte: "L'Europa pagherà metà opera"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 marzo 2019

Francesco Balocco, assessore ai trasporti della Regione Piemonte, ha annunciato che l'Unione Europea finanzierà al 50 per cento la Tav Torino-Lione.

Francesco Balocco, assessore ai trasporti della Regione Piemonte e presidente dell'AiPo, ha fatto sapere oggi che l'Unione Europea finanzierà al 50 per cento la Tav Torino-Lione. Intervenuto a Mantova per la visita di Iveta Radicova, coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Balocco ne ha dato conferma:

Lunedì è stato deciso dall'Unione Europea che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il Corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50%.

Questo, ha spiegato Balocco, vale anche per la Torino-Lione e dopo questo annuncio i più forti sostenitori dell'opera hanno colto la palla al balzo per dare una nuova spinta al sì alla Tav. Il vicepremier Matteo Salvini, da sempre a favore del progetto e in queste settimane in aperto scontro con Luigi Di Maio su questo delicato tema, ha prontamente commentato l'annuncio di Balocco: