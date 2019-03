Salvini a Confindustria: "Le stime verranno smentite dai fatti". Di Maio: "C'è preoccupazione"

Di redazione Blogo.it mercoledì 27 marzo 2019

Matteo Salvini rimanda al mittente l'allarme di Confindustria, mentre il vicepremier Luigi Di Maio, da New York, sembra meno fiducioso: "Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre"

L'allarme lanciato oggi da Confindustria, che ancora una volta ha corretto al ribasso le stime di crescita per l'Italia nel 2019 e nel 2020, non sono ovviamente passate inosservate ai vertici dell'esecutivo di Giuseppe Conte, che per mesi si sono ostinati a promettere una crescita senza precedenti.

Il leader della Lega Matteo Salvini, come già fatto in precedenza, nega categoricamente quelle stime e rispedisce al mittente l'allarme lanciato: "Verranno smentite clamorosamente dai fatti. È pieno di gufi. Ci hanno sempre 'cannato' in passato".

Il vicepremier Luigi Di Maio, invece, da New York ha fatto trapelare un po' di preoccupazione e ha replicato anche a Salvini:

Le preoccupazioni di Confindustria sono le nostre. L'epoca dei gufi era quella di Renzi.

Nel mezzo c'è il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, in visita a Singapore, che mette invece in guardia dal rischio di una crisi finanziaria globale: