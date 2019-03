Ddl concretezza: cosa cambia per i furbetti del cartellino

Di Mirko Nicolino giovedì 28 marzo 2019

Le commissioni Affari costituzionali e Lavoro hanno dato l’ok all’articolo 2 del ddl Concretezza: le nuove disposizioni per contrastare l’assenteismo

Vita più dura per i furbetti del cartellino? Alla Camera dei Deputati è arrivato il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza e che riguarda la lotta all’assenteismo. Le nuove disposizioni prevedono per i dipendenti pubblici la sostituzione del classico cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità". Insomma, c’è l’ok all’utilizzo di impronte digitali e controllo dell’iride, tecnologie già a disposizione dei nuovi dispositivi tecnologici personali (come smartphone e tablet) per contrastare gli assenteisti.

Al contempo, la nuova norma non elimina l’utilizzo contestuale di strumenti di video-sorveglianza per verificare accessi ed uscite dai posti di lavoro. Per il momento, invece, secondo quanto riferisce l’Ansa, sarebbe stato accantonato l’emendamento sul divieto di utilizzo di Facebook e gli altri social network durante l’orario di lavoro.