Legittima difesa, Laura Boldrini: "È un obbrobrio giuridico. Salvini ha fatto un favore alla lobby delle armi"

Di redazione Blogo.it venerdì 29 marzo 2019

L'ex Presidente della Camera critica anche la proposta di legge leghista per semplificare l'acquisto e la detenzione di armi.

Laura Boldrini, ex Presidente della Camera e ora deputata di Liberi e Uguali, stamattina è stata ospite di Studio24 su Rainews24 dove ha parlato non solo del Congresso mondiale sulla famiglia in corso a Verona, ma anche di quanto accaduto ieri in Aula, con la bocciatura del suo emendamento sul revenge p0rn in relazione al Codice Rosso e con l'approvazione della riforma della legittima difesa. Proprio su questo tema Boldrini ha commentato:

"Ieri sera sa chi ha brindato? Le lobby delle armi, quelle molto vicine a Salvini, che partecipa spesso alle fiere delle armi, ci sono foto di lui che imbraccia fucili. E ora c'è una proposta di legge per facilitare l'acquisto delle armi. Il fatto che con questa riforma la difesa sia considerata sempre legittima è un obbrobrio giuridico. Di questo provvedimento non si sentiva la necessità, perché ci sono solo 2-3 casi l'anno, mentre ci sono decine di persone che muoiono proprio per l'uso sconsiderato delle armi"

Boldrini, inoltre, ha sottolineato come la sicurezza debba essere gestita dallo Stato e non dai singoli cittadini:

"Salvini e la Lega hanno fatto un favore solo alle lobby delle armi. La sicurezza è competenza esclusiva dello Stato, Salvini si occupasse di avere più forze dell'ordine e pagarle meglio. È un provvedimento devastante per l'impatto che avrà nella sicurezza delle persone e delle famiglie"

Per quanto riguarda poi il Codice Rosso sulla violenza sulle donne e il suo emendamento sul revenge p0rn, Boldrini ha fatto notare come sia stato votato sia da Forza Italia, sia dal PD e bocciato dal MoVimento 5 Stelle solo perché ha una proposta simile e "vuole metterci la propria bandierina". L'ex Presidente della Camera si è detta pronta a votare un emendamento simile al suo che ha come prima firmataria Federica Zanella di Forza Italia che a sua volta ha detto al M5S che è anche pronta a cedere la prima firma a un pentastellato pur di vederlo passare. E nel frattempo sia Luigi Di Maio sia il Premier Giuseppe Conte sono intervenuti per dire che l'emendamento va approvato.