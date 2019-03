Salvini: "La Libia può soccorre i migranti, è un Paese affidabile". Aggiornata direttiva su acque territoriali

Ma per l'UNHCR Tripoli non è affidabile.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aggiornato la direttiva emanata la scorsa settimana di inibizione delle acque territoriali italiane alle navi che trasportano migranti e ha dichiarato la Libia un porto sicuro, proprio nel periodo in cui alcuni Paesi europei richiamano in patria i connazionali residenti in Libia per motivi di sicurezza.

Anche l'UNHCR, l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, ha spiegato che Tripoli non si può affatto considerare un porto sicuro e che i rifugiati soccorsi in mare e i migranti non dovrebbero essere riportati lì, mentre la vera priorità è portare le persone fuori dalla detenzione, perché le carceri libiche sono posti spaventosi in cui non sono garantiti i diritti umani.

Salvini, invece, ha affermato oggi:

"La Libia può e deve soccorrere gli immigrati in mare, e quindi è da considerare un Paese affidabile. Dove gli immigrati che vengono riportati a terra dalla Guardia Costiera vengono tutelati dalla presenza del personale Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni"

La Libia ha ratificato la Convenzione di Amburgo del 1979 e dunque rientra nel piano globale SAR gestito dall'Organizzazione marittima internazionale. La Commissione europea ha riconosciuto alcuni successi recenti della Guardia Costiera libica, che nel 2018 ha salvato 15.358 persone portandole nei porti di Tripoli, Homs e al-Zawiya .

Per questo motivo Salvini ha aggiornato la Direttiva sulla sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto dell'immigrazione illegale, ritenendo che gli interventi di soccorso libici siano pienamente legittimi e la presenza dell'OIM garantisce il rispetto dei diritti degli immigrati. Filippo Grandi, Alto commissario dell'ONU per i rifugiati, ha però sottolineato che la presenza dell'UNHCR in Libia non deve essere strumentalizzata per negare l'accoglienza ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Europa.