Sondaggi politici: Lega sempre prima. Centrodestra unito sfiora maggioranza assoluta

Di redazione Blogo.it venerdì 29 marzo 2019

Secondo gli ultimi sondaggi politici di Tecnè per Tgcom 24 se si votasse oggi il centrodestra unito sfiorerebbe il 50% dei consensi. La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito con il 32% dei voti (dal 33,1% del 21 marzo scorso), Forza Italia ha l’11,8% (dall’11,7% di una settimana fa) e Fratelli d’Italia è al 4,7%, in crescita dal 4,5% del 21 marzo.

Il Pd del neosegretario Nicola Zingaretti è dato al 20,2%, in calo dal 21% di sette giorni fa. Arco di tempo in cui il M5s guadagna l’1,1% portandosi al 21% dal 19,9% del 21 marzo. 11 punti percentuali in meno degli alleati dei governo.

Dati in linea con gli ultimi sondaggi politici di Index Research realizzati per il programma televisivo Piazzapulita su La7. La Lega sconta un calo dello 0,3% rispetto a una settimana fa, attestandosi al 34,5%, mentre il Pd è al 21,1% (-0,1%) e il M5s al 20,6% (+0,2%). Forza Italia è data al 9,1% (+0,1%) e Fratelli d’Italia al 4,5% (+0,1%).

Il leader del Carroccio Salvini ha finora escluso un suo ritorno nel centrodestra ma, sondaggi alla mano, la tentazione unitaria potrebbe cominciare a farsi strada negli ambienti leghisti più insofferenti all’alleato M5s, considerando che Lega, FI e FdI, stando alle ultime rilevazioni, farebbero incetta di consensi.