Tajani: "Senza Forza Italia il Centrodestra non vince. Restiamo protagonisti"

Di redazione Blogo.it sabato 30 marzo 2019

Tajani: "Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio Berlusconi ad aver inventato il centrodestra"

Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani avverte: senza gli azzurri il Centrodestra non vince. Messaggio a Matteo Salvini che almeno per ora non vuole sentir parlare di un "ritorno a casa": alleanze per le elezioni amministrative e regionali sì, a livello nazionale ogni invito e appello per una nuova unità è stato rispedito al mittente.

Le elezioni in Basilicata di domenica scorsa hanno segnato la netta vittoria del Centrodestra. FI, Lega e FdI uniti hanno strappato dopo 24 anni la regione al Centrosinistra. Lo stesso schema si era visto nelle settimane precedenti alle regionali in Abruzzo e Sardegna, dove il Centrodestra, a traino della Lega specie in Abruzzo, è uscito vincitore dalle urne.

"Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte: siamo nati 25 anni fa e continueremo a esistere. Siamo noi e Silvio Berlusconi ad aver inventato il Centrodestra e rimaniamo protagonisti della coalizione in Italia come in Europa". Tajani stamane ha aperto con queste parole l'assemblea degli eletti azzurri al Palacongressi dell’Eur.

"Forza Italia va avanti per cambiare l’Europa" ha aggiunto il numero due del partito. "Una nuova avventura per il futuro, buon compleanno a tutti per questi primi 25 anni, siamo nel pieno della nostra energia". La riunione di oggi al Palacongressi avviene esattamente 25 anni dopo la discesa in campo del Cav e la vittoria elettorale del 1994.

Tajani cita gli ultimi sondaggi: "Ci dicono che possiamo tornare ad avere cifre importanti, ma dobbiamo crederci, per primi noi stessi. Non andiamo in giro, a destra o a sinistra: siamo felici di stare dove stiamo, sempre sotto la stessa bandiera da 25 anni, con il nostro grande leader che non ha mai mollato e non mollerà mai".

A prendere la parola poco dopo è la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini: "Siamo noi di Forza Italia che possono difendere e cambiare l'Europa, non i sovranisti o gli estremisti. Forza Italia è l'unica alternativa all'inconsistenza del Pd o dell'estremismo dei sovranisti. Non si cambia Bruxelles con i Toninelli e Di Maio".