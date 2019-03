Berlusconi: "Noi indispensabili come 25 anni fa. M5S? Dilettanti pericolosissimi"

Di redazione Blogo.it sabato 30 marzo 2019

Secondo Berlusconi Forza Italia è "indispensabile come 25 anni fa” e il partito "è ancora la spina dorsale del centrodestra in Italia e in Europa"

In conclusione dell'Assemblea nazionale degli eletti di Forza Italia, tenutasi questa mattina al Palasport dell’Eur a Roma, prende la parola Silvio Berlusconi. Il fondatore e presidente del partito ribadisce il messaggio lanciato in apertura dal suo vice, Antonio Tajani: senza di noi il centrodestra non va da nessuna parte.

Secondo Berlusconi Forza Italia è "indispensabile" oggi "come 25 anni fa" e il partito "è ancora la spina dorsale del centrodestra in Italia e in Europa".

Dice l’ex premier: "Noi siamo i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell'impresa del lavoro, garantisti. Siamo solo noi gli eredi di chi ha dato un sistema di civiltà che è il migliore mai visto".

Poi Berlusconi attacca a testa bassa il M5s: "Questi signori del Movimento 5 Stelle sono incompetenti, dilettanti e quindi pericolosissimi".