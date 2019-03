PD, Zingaretti presenta il logo per le Europee: "Uniamoci per salvare l'Europa"

Di redazione Blogo.it sabato 30 marzo 2019

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha presentato il logo del PD per le elezioni europee 2019: "Noi crediamo nell’Europa baluardo per i cittadini europei"

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha presentato oggi a Roma, presso la sede di via Sant'Andrea delle Fratte, il simbolo del PD per le elezioni europee del 26 maggio prossimo, che include lo stemma del Partito del Socialismo Europeo (PSE) e il riferimento a "Siamo Europei".

All'evento hanno preso parte anche Paolo Gentiloni e Carlo Calenda, che affiancheranno Zingaretti in quella che il nuovo segretario ha definito "una nuova sfida". Chiamando in causa il crescente odio in Europa, Italia compresa, Zingaretti si è detto pronto a cambiare l'Europa:

È tempo che nasca una nuova sfida. Le elezioni europee saranno l’occasione per voltare pagina tra chi l’unica cosa che sa distribuire è l’odio, e chi vuole creare benessere, lavoro e indicare nella sostenibilità un nuovo modello di sviluppo.

La nuova Europa auspicata da Zingaretti sarà orientata all'unità, non alla divisione che le forze di destra e centrodestra stanno promuovendo in una intensa campagna elettorale:

La nostra è un’offerta di unità, uno strumento al servizio del cambiamento e la necessità di unirsi per fermare una pericolosa deriva nazionalista. Il Pd richiama tutte le forze europeiste a unirsi per essere più forti dentro questo scontro. Questo è il simbolo dell’unità, non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo.

Senza Europa, ha continuato Zingaretti, non ci sarà futuro per l'Italia:

La seconda parola é Europa. Senza Europa non c’è futuro. Noi crediamo nell’Europa baluardo per i cittadini europei, un'Europa che lotta contro le diseguaglianze, fa pesare la sua influenza, scommette di nuovo nella crescita. Da solo nessun paese europeo ce la fa, insieme l’Europa può tornare a essere un grande attore globale.