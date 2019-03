Roberto Fico invita le Famiglie Arcobaleno alla Camera: "Famiglia significa volersi bene"

Di redazione Blogo.it sabato 30 marzo 2019

Il Presidente della Camera Roberto Fico invita le Famiglie Arcobaleno alla Camera e illustra il proprio concetto di famiglia: "Famiglia significa volersi bene, riconoscersi e scegliere di costruire un progetto di vita insieme"

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha sempre avuto posizioni progressiste e molto vicine a quelle universalmente riconosciute di sinistra e un suo intervento pubblico su quanto sta accadendo in queste ore a Verona, col Congresso Mondiale delle Famiglie e la partecipazione all'evento di una parte dell'esecutivo gialloverde - M5S si era schierato contro il congresso e se ne sta tenendo alla larga - era inevitabile.

Oggi, dopo un suo intervento al TG1, Fico ha voluto invitare ufficialmente le Famiglie Arcobaleno alla Camera dei Deputati per un evento, ancora da definire, che sarà incentrato proprio sull'evoluzione della famiglia, in contrasto col concetto di famiglia che i partecipanti all'evento di Verona stanno cercando di promuovere.

Via Facebook, Fico ha spiegato:

Famiglia significa volersi bene, riconoscersi e scegliere di costruire un progetto di vita insieme. Famiglia significa prendersi cura dei propri figli e dei bambini che vengono adottati.

L’evoluzione della famiglia è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale.

Le famiglie non vanno messe le une contro le altre. Vanno tutte tutelate perché tutte arricchiscono la nostra società.

Il Presidente della Camera ha sottolineato l'esigenza di non far alcun passo indietro sui diritti, nelle stesse ore in cui a Verona si vuole raggiungere l'obiettivo opposoto:

Abbiamo il compito di supportarle, di guardare ai cambiamenti che di fatto esistono nella nostra comunità e di non arretrare sui diritti, mai.

Ed è per questo che voglio organizzare un’iniziativa alla Camera sull'evoluzione della famiglia, sulle famiglie arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti.