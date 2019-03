Congresso Famiglie, Di Maio: "Sfigati di destra" | Salvini: "Lieto di esserlo"

Di redazione Blogo.it sabato 30 marzo 2019

Congresso famiglie: Di Maio: Sfigati” la replica di Salvini : "Lieto di esserlo”. Botta e risposta del ministro dell’interno anche con Conte sul tema delle adozioni. Premier: delega è di Fontana

Il Congresso Mondiale delle Famiglie in corso a Verona, patrocinato dal ministro leghista Fontana, è entrato nel vivo oggi, nella giornata della contro manifestazione di piazza e della presenza al forum del ministro dell'Interno Matteo Salvini, protagonista anche di un doppio botta e risposta a distanza, prima con il premier Giuseppe Conte e poi con il collega vicepremier Luigi Di Maio.

A Di Maio che ha parlato dei partecipanti al congresso come di fanatici e bigotti, quelli "della destra più sfigata", Salvini ha replicato dal palco di Verona: "A qualche distratto amico di governo, che dice che qui si guarda al passato, dico che invece qui si prepara il futuro, si guarda avanti. E se parlare di mamme, papà e bimbi è da sfigati, io sono orgoglioso di essere sfigato".

.

Il botta e risposta di Salvini con il premier Conte passa per quello con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche giovanili Vincenzo Spadafora, del M5s, secondo cui il ministro dell’Interno non doveva partecipare al congresso di Verona. "Spadafora si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30mila famiglie che attendono di adottare un bambino" è stata la risposta di Salvini.

Sulle adozioni Salvini ha poi tirato in ballo anche il presidente del Consiglio - "Mi aspettavo di più da lui" - che ha prontamente controreplicato: "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega Fontana. Il Presidente del Consiglio ha solo mantenuto le funzioni di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali. Spetta quindi a Fontana adoperarsi per rendere le adozioni più veloci e dare risposta alle 30.000 famiglie che aspettano".

Non c’è nessuno che può fare più di Fontana in materia, spiega Conte. "Rimane confermato che bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione" ha concluso il premier.