Jim Carrey fa arrabbiare Alessandra Mussolini: "Bastardo"

Lite social tra Jim Carrey e Alessandra Mussolini: l’attore ha pubblicato su Twitter un disegno per spiegare a suo modo il fascismo

Jim Carrey litiga con Alessandra Mussolini su Twitter: chi lo avrebbe mai detto? L’attore americano, noto principalmente per il goliardico personaggio di Ace Ventura, ha pubblicato tramite il proprio profilo un disegno con il quale ha spiegato la sua idea di fascismo. La vignetta è una raffigurazione del Duce Benito Mussolini e di Claretta Petacci appesi a testa in più ed è corredata dalla frase "se vi state chiedendo a cosa porta il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua ‘padrona’".

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu