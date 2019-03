Pace fatta tra Salvini e Conte: "Lavoro e relax in Toscana"

Di redazione Blogo.it domenica 31 marzo 2019

Matteo Salvini e Giuseppe Conte ci tengono a far sapere che le tensioni di ieri sono ormai acqua passata: "Non perdiamo mai di vista la 'ragione sociale' per cui siamo al governo".

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si sono chiariti e hanno voluto farlo sapere a tutti, condividendo negli stessi minuti la prova del loro incontro odierno in Toscana dopo le frecciatine che si erano lanciati a distanza nelle ultime ore mentre il leader della Lega si trovava a Verona per il Congresso Mondiale delle Famiglie.

Lì il leader della Lega aveva chiamato in causa il premier sul tema delle adozioni - "Su questo tema mi aspetto di più dal presidente del Consiglio si è fatto carico personalmente del tema adozioni. Sarò il prima a stimolarlo" - e la replica del diretto interessato non aveva tardato ad arrivare e, pur senza citare direttamente Salvini, Conte lo aveva invitato ad informarsi prima di parlare:

La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega, Lorenzo Fontana. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare nei ministeri tutti i giorni e studiare le cose prima di parlare altrimenti si fa solo confusione.

Pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, parlando di futuro. Buona domenica Amici! Posted by Matteo Salvini on Sunday, March 31, 2019

Oggi, invece, tra i due sembra tornato il sereno. Se Matteo Salvini si è limitato a precisare che durante questo incontro in Toscana si è parlato di futuro - "Pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, parlando di futuro. Buona domenica Amici", Giuseppe Conte si è dilungato un po' di più:

Bel pomeriggio insieme nella campagna fiorentina. Bene le parole e le discussioni, rispettando ognuno le idee dell’altro, ma non perdiamo mai di vista la “ragione sociale” per cui siamo al governo: lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani.