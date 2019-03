Juncker da Fabio Fazio: "La crescita zero dell'Italia farà aumentare i problemi"

Fabio Fazio ha intervistato il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker per Che Tempo Che Fa. Ecco le dichiarazioni del politico lussemburghese.

Dopo Emmanuel Macron, Fabio Fazio ha intervistato un'altra figura non molto apprezzata dai cittadini italiani - o almeno da quelli che sostengono l'esecutivo di Giuseppe Conte, criticato a più riprese da Francia e Unione Europea - il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.

Anche stavolta è stato Fazio a spostarsi per realizzare l'intervista trasmessa durante la puntata odierna di Che Tempo Che Fa e anche stavolta, come accaduto con Macron, le dichiarazioni rilasciate al giornalista italiano faranno storcere il naso ai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Juncker, a proposito delle ultime stime negative sulla crescita dell'Italia nei prossimi due anni, non si è detto affatto sorpreso:

I livelli annunciati dall'Italia si sono rivelati imprecisi e noi l'avevamo previsto, tutti noi: riteniamo che la crescita arriverà solo allo 0,2%, cioè a zero, è una sorta di stagnazione. Ciò farà sì che i problemi dell'Italia non faranno che crescere. Il governo italiano cerca di prendere provvedimenti che permettano, crede il governo, all'Italia di riprendere a crescere. Voglio crederci, ma non ne sono certo. Bisognerà dunque che siano applicati strumenti che permettano all'Italia di riavviarsi.