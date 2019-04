In arrivo 8.200 nuove auto blu. Quando il M5s voleva l’eliminazione totale

Di redazione Blogo.it lunedì 1 aprile 2019

Nuove auto blu e grigie per 168 milioni per il governo Conte. Spesa indispensabile? Ma il M5s non era contro le spese inutili e l’abolizione totale delle auto blu?

In arrivo oltre 8.000 nuove auto blu e grigie. Il governo Conte rinnova il parco auto della pubblica amministrazione per una spesa prevista di 168 milioni di euro, evidentemente indispensabile.

Più in dettaglio sarebbero 380 le nuove auto blu in arrivo, per 48 milioni di spesa prevista, e 7.900 quelle grigie, per un costo di quasi 120 milioni, secondo i bandi della Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. In tutto fanno 8.280 nuove auto blu e grigie e quasi 170 milioni di euro di spesa.

I bandi riguardano il noleggio a lungo termine di 7.900 auto grigie, espressione con cui si indicano in genere quelle con cilindrata fino a 1600 cc e senza conducente, e l'acquisto di 380 auto blu, quelle con autista e cilindrata superiore a 1600 cc.

Nel primo caso i termini per le offerte scadevano il 25 marzo scorso, mentre la procedura per comprare le nuove auto blu dovrebbe chiudersi entro ottobre 2019. Ora le offerte per il noleggio verranno esaminate dalla commissione giudicatrice mentre per l’acquisto delle auto blu c’è un bando a parte, per una spesa totale di 48.550.350 euro.

E pensare che c’è stato un tempo in cui il M5s chiedeva l’eliminazione totale delle auto blu, quando era all’opposizione, lanciando la battaglia per il "divieto di acquisto e leasing" e scagliandosi contro il governo Renzi che numeri alla mano le auto blu le ha tagliate davvero, imponendo il limite di massimo 5 per le amministrazioni centrali. Dalle oltre 54mila auto blu del 2014 oggi se ne contano poco più di 29mila.