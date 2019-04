Reddito cittadinanza: Stop (temporaneo) alle domande online

Di redazione Blogo.it lunedì 1 aprile 2019

La presentazione online delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza è "temporaneamente sospesa" comunica il ministero del Lavoro sul proprio sito.

La presentazione online delle domande per il reddito e la pensione di cittadinanza è temporaneamente sospesa, comunica oggi il ministero del Lavoro sul proprio sito. Questo perché la legge di conversione del cosiddetto Decretone, contenente reddito di cittadinanza e quota 100, i due provvedimenti bandiera rispettivamente di M5s e Lega, introduce delle modifiche approvate nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

La legge di conversione del Decretone, il decreto legge n.4/2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, 29 marzo. Per ora e "in attesa che venga aggiornato il modello di domanda con le ultime novità normative" non sarà possibile presentare le domande online, si legge ancora sul sito internet del Ministero guidato da Luigi Di Maio.