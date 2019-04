Migranti, nuova lite Boldrini-Salvini. Lei: "Ma quando lavori?"

Di redazione Blogo.it lunedì 1 aprile 2019

Lite a distanza tra Laura Boldrini (LeU) e Matteo Salvini. L’ex presidente della Camera fa chiedere al ministro: "#MaQuandoLavori ?” L'hashtag diventa presto trend topic su Twitter.

Un altro scontro a distanza, per interposta persona, tra l’ex presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi è tornato ad attaccarla prendendo spunto dall’ospitata a Di Martedì della deputata di LeU che rivendicava con orgoglio le campagne pro migranti sostenute.

Scrive Salvini su Twitter: "La Boldrini dice: L'immigrazione non è un problema. A lei andava bene l'invasione incontrollata... Non è un #pescedaprile!.

La replica è arrivata a stretto giro: "Buongiorno Ministro, sono un collaboratore di Laura Boldrini, che ora è impegnata in un incontro con gli studenti e non ha tempo né voglia di stare sempre a rispondere alle sue bufale. Mi ha chiesto solo di domandarle: #MaQuandoLavori ?". L'hashtag è trend topic su Twitter.

Sabato scorso la Boldrini era a Verona, alla manifestazione di protesta organizzata da "Non una di meno" contro il Congresso mondiale della famiglie in corso in città. In quella occasione Salvini riferendosi alla parlamentare aveva detto: "Mi dicono che balla qui fuori, si starà preparando per Ballando sotto le stelle".