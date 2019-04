Renzi: "Di Maio ha scelto di occupare due ministeri e li ha bloccati entrambi"

Matteo Renzi oggi attraverso i suoi account social ha commentato i dati Istat che certificano un aumento della disoccupazione e ha scritto:

L'Istat conferma l'aumento della disoccupazione in Italia, dal 10,5% al 10,7%, a febbraio 2019.

Il lapidario commento diffuso via Twitter rimanda a un post un po' più articolato su Facebook, nel quale l'ex Premier ha scritto:

"Oggi sono usciti i nuovi dati ISTAT sul lavoro.

Sale la disoccupazione, anche giovanile.

Diminuiscono di 33 mila unità i lavoratori permanenti, alla faccia del decreto dignità.

A febbraio 2019 ci sono 116 mila occupati in meno rispetto all'ultimo dato dei Governi PD, nel maggio 2018: di questi 88 mila sono a tempo indeterminato.

Di Maio è tecnicamente il ministro della disoccupazione. Ha scelto di occupare due ministeri (lavoro e sviluppo economico) e li ha bloccati entrambi: questo Governo ha avuto sull'economia nazionale lo stesso impatto di una calamità naturale.

E nel frattempo lorsignori passano le giornate a litigare e a far pace. Pensano di stare sul set di una telenovela e non si sono accorti che sono al Governo. Dopo le europee ci aspetta la patrimoniale o l'aumento dell'IVA. Effettivamente è il governo del cambiamento: con noi c'era la crescita, con loro è recessione"