Salvini: "Governo saldissimo". Feltri: ecco perché cadrà dopo le Europee

Matteo Salvni torna oggi e gettare acqua sul fuoco delle ultime polemiche con l’alleato di governo Luigi Di Maio con M5s uniti sulle cose da fare

Matteo Salvini torna oggi a gettare acqua sul fuoco delle polemiche con l’alleato di governo Luigi Di Maio. Negli ultimi giorni gli scontri verbali tra i due vicepremier hanno riguardato il Congresso mondiale della famiglie di Verona, che il M5s ha accusato di fanatismo, e il chi comanda nel governo, con Salvini che ha smentito di aver detto “comando io” perché chi comanda è il “contratto”.

Anche Confindustria ha chiaramente detto che se le liti nella maggioranza devono diventare strutturali è meglio tornare alle urne. Sullo sfondo la questione della Tav - si fa, non si fa boh - e dell’economia italiana che è al palo. Servirebbe uno shock positivo che l’avvio di grandi opere potrebbe favorire.

"Sulle cose da fare, con i 5 stelle siamo uniti e saldissimi" ha detto il ministro dell’Interno a La Nuova Sardegna. Salvini è stato a Cagliari per un'iniziativa della Coldiretti. Le tensioni nel governo: "Sono solo chiacchiere, nei fatti si lavora e arrivano i primi risultati di spessore" ha detto fiducioso il vicepremier secondo cui gli allarmi di Confindustria e di tutti gli organismi internazionali di previsione sulle sorti dell’economia italiana saranno smentiti dai fatti:

Intanto le voci di un governo sempre più in bilico si rincorrono sulla stampa, da ultima arriva la previsione di Vittorio Feltri: il governo cadrà dopo le Europee, ormai Salvini e Di Maio si mal sopportano. Dice Feltri:

“La collaborazione tra Lega e M5S è durata fin troppo. Alla fine di maggio, dopo le elezioni europee, ci sarà la rottura. Vero che Salvini e Di Maio fingono di sopportarsi, ma è appunto una finta. In realtà non si reggono più. I motivi sono evidenti e direi palpabili. Gigino perde consensi a vista d' occhio, il suo partito in meno di un anno è passato - sondaggi alla mano - dal 33% dei suffragi al 20. Tredici punti smarriti costituiscono una catastrofe. Al contrario i signorini del Carroccio sono saliti dal 17% a circa il 34. Una galoppata irresistibile che dimostra la superiorità netta della compagine di Matteo”

Ma Salvini, secondo Feltri, deve "stare attento" a una cosa:

“Il ministro dell' Interno aspirerà legittimamente a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Ce la farà a raggiungere l' obiettivo? Non è detto. Per coglierlo avrà bisogno di allearsi con Meloni e Berlusconi, altrimenti non avrebbe i numeri. Non è un problema ideologico, intendiamoci, ma aritmetico. Per reggere l' esecutivo serve una maggioranza, e Salvini da solo, per quanto dominante, non disporrà nemmeno del 40%. E allora gli converrà coltivare da subito buoni rapporti col Cavaliere e Fratelli d' Italia”