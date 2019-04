Reddito di cittadinanza, l'INPS pubblica i moduli con i nuovi requisiti

Di redazione Blogo.it martedì 2 aprile 2019

L'INPS ha aggiornato la modulistica per richiedere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza con le modifiche apportate dal decretone approvato dal Senato la settimana scorsa.

A partire dal 6 aprile prossimo si potranno iniziare a presentare le domande per richiedere il reddito di cittadinanza per il mese di maggio 2019, ma chi aveva già preparato i moduli diffusi dall'INPS nelle ultime settimane farà bene a cestinarli e riscaricarli a questo indirizzo.

Dopo la conversione del decretone approvato in via definitiva dal Senato la settimana scorsa, quello includeva anche il reddito di cittadinanza e la quota 100, e lo stop temporaneo dell'invio delle domande - quello sarà valido ogni mese, dal primo al 5 di ogni mese l'invio delle domande sarà sospeso - oggi l'INPS ha aggiornato la modulistica per riflettere le modifiche apportate dal nuovo decreto, dai requisiti più favorevoli per i nuclei familiari che includono una persona disabile alla documentazione aggiuntiva necessaria per i cittadini stranieri.

Lo stesso vale per la pensione di cittadinanza. Anche in questo caso sarà necessario scaricare la nuova modulistica e completarla prima di recarsi all'ufficio postale o al CAF per perfezionare la domanda