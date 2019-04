Istat, cala il reddito delle famiglie: potere d'acquisto diminuito dello 0,5%

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 aprile 2019

I dati si riferiscono al quarto trimestre 2018.

L'Istat ha pubblicato oggi i dati riferiti all'ultimo trimestre 2018 sul conto delle amministrazioni pubbliche, il reddito e il risparmio delle famiglie e i profitti delle società. Ne è emerso un calo del potere d'acquisto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,2% in termini nominali. Tuttavia i consumi non sono calati, ma è scesa la propensione al risparmio, arrivando a essere del 7,6% rispetto all'8,2% del terzo trimestre. Bisogna comunque considerare che stiamo parlando degli ultimi tre mesi dell'anno, quelli delle spese natalizie.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il loro indebitamento in rapporto al Pil è stato del 2,0%, poco più dell'anno precedente: nel terzo trimestre del 2017 era stato infatti dell'1,9%. La pressione fiscale è stata del 48,8%, in aumento dello 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel suo report l'Istat spiega: