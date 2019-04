Richetti (PD) investito mentre attraversava la strada. Martina va a trovarlo in ospedale

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 aprile 2019

In Senato seduta interrotta per mandare auguri di pronta guarigione al senatore dem.

Il senatore del PD Matteo Richetti stamattina è stato investito da un furgoncino mentre attraversava la strada a piedi nella zona di via del Tritone, a Roma. È stato ricoverato al Policlinico Umberto I, ma le sue condizioni sono buone, ha detto ai medici di sentirsi bene, anche se ha un forte trauma a un fianco.

In ospedale sono andati a trovarlo due suoi colleghi del PD, Marianna Madia e Maurizio Martina. Con quest'ultimo evidentemente i rapporti sono tornati buoni dopo che i due, che si erano presentati in ticket alle primarie, si erano poi "separati" perché gli uomini di Richetti non erano stati messi in lista da Martina.

Intanto in Senato oggi è stato esaminato il disegno di legge sulla class action e durante la seduta c'è stata un'interruzione. La vicepresidente del Senato Paola Taverna del M5S, che presiedeva la seduta odierna, a un certo punto ha detto:

"Abbiamo saputo di un incidente avuto da parte del senatore Richetti. La Presidenza, anche a nome di tutta l'assemblea, gli augura una pronta guarigione"

In Senato è scattato l'applauso rivolto ovviamente a Richetti. Per ora non ha ancora diffuso messaggi attraverso i suoi canali social.

Domenica Richetti avrebbe in calendario un appuntamento al Teatro Parenti di Milano per la sua associazione Harambee, presto si saprà se l'evento e la sua presenza sono confermati oppure no.