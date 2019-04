Castrazione chimica, M5S vota in Aula come l'opposizione

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 aprile 2019

L'ordine del giorno sulla castrazione chimica promosso da Fratelli d'Italia ha ricevuto il supporto soltanto della Lega. Il Movimento 5 Stelle si è allineato all'opposizione contro la misura.

Il Movimento 5 Stelle era stato molto chiaro sulla castrazione chimica promossa dalla Lega con un emendamento al ddl Codice Rosso per tutelare le vittime della violenza domestica e di genere e oggi in Aula, mentre quasi tutti i deputati della Lega si sono espressi a favore dell'ordine del giorno che includeva proprio la cassazione chimica come alternativa al carcere per gli stupratori, i deputati del Movimento 5 Stelle hanno votato contro.

Erano stati i deputati di Fratelli d'Italia, stavolta, a presentare l'ordine del giorno e a supportarli ci sono stati soltanto i colleghi della Lega. E i numeri non ci sono stati: 383 voti contro, 126 a favore e un deputato della Lega che ha preferito astenersi. Giuseppe Basini ha così motivato la propria decisione:

Credo che lo Stato non abbia mai diritto di interferire in questa maniera. Se uno ha tendenze aggressive dobbiamo permettere la lobotomia prefrontale? Io non credo che faccia parte del diritto e delle nostre tradizioni un provvedimento come questo.

Tutti i deputati del Movimento 5 Stelle hanno quindi confermato in modo plateale la propria opposizione alla discussa misura, spaccando così la maggioranza sul tema e provocando le reazioni divertite di Forza Italia. Giorgio Mulè, deputato di FI, è subito corso su Twitter per sbeffeggiare il governo gialloverde:

Sulla castrazione chimica la maggioranza è andata in frantumi alla Camera: Lega favorevole, 5Stelle contrari. Però governano ne’ d’amore ne’ d’accordo. Solo potere per il potere.