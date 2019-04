Vitalizi, ministro Fraccaro annuncia accordo Stato-Regioni: "Tagli per 150 milioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 aprile 2019

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, annuncia la riforma dei vitalizi che riguarderà i consiglieri regionali, esulta anche Di Maio

Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, annuncia l’accordo Stato-Regioni per il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali. Esulta anche il vicepremier Luigi Di Maio, che parla di “giornata storica”. Il modello è quello già utilizzato per il taglio dei vitalizi a Camera e Senato: "L'intesa che abbiamo proposto - spiega il ministro Fraccaro - , e che è stata accolta dalle Regioni, prevede, sul modello di quanto già fatto dalla Camera e dal Senato, di applicare il metodo contributivo anche ai consiglieri regionali per tutti gli assegni, diretti, indiretti e di reversibilità".

Con questa intesa tra Stato centrale e Regioni, il risparmio sarà di circa 30 milioni entro l’anno, per un totale di 150 milioni di euro in cinque anni. Ci tiene a rivendicare i propri meriti anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, secondo cui il risultato è il frutto "dell'ultima mediazione tra il governo e la nostra commissione affari istituzionali". La riforma, insiste Fraccaro, consente di "sanare una situazione inaccettabile applicando finalmente a tutti i politici le stesse norme che valgono per i cittadini. È prevalso il buonsenso - insiste - , ora le Regioni approveranno entro fine maggio le leggi per applicare il taglio. Siamo orgogliosi di portare a compimento una nostra battaglia di giustizia sociale che consente di restituire credibilità alle istituzioni. È un risultato senza precedenti e lo dedichiamo a tutti gli italiani che credono nel cambiamento".

Di Maio: "Giornata storica"

Subito dopo l’ufficializzazione, anche il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha rivendicato tramite il proprio profilo Facebook una delle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle: