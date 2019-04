Libia, Haftar si avvicina a Tripoli: dichiarato lo stato di emergenza

Di redazione Blogo.it giovedì 4 aprile 2019

Proprio oggi nella Capitale libica c'è il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Questa notte l'esercito libico che fa capo al generale Khalifa Haftar ha preso il controllo di Gharian, che si trova a soli 100 km da Tripoli e stamane ci sono stati scontri proprio a Sud della Capitale, nel corso dei quali si è registrata la morte di almeno una persona. Intanto il governo guidato da Fayez al-Serraj ha dichiarato lo stato di emergenza nella Capitale dove ieri pomeriggio è arrivato anche il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

Proprio l'Onu sta mediando il dialogo politico tra Haftar e Serraj, ma sul campo il generale continua a far spostare i suoi soldati, facendoli avanzare verso Tripoli, dove il ministro dell'Interno Fathi Bishaga ha schierato le milizie e le forze di polizia. Proprio Bishaga ha scritto in un comunicato, rivolgendosi ai cittadini:

"Assicuro il nostro popolo libico che le forze del Ministero degli Interni sono pronte e pienamente capaci di affrontare qualsiasi tentativo di minare la sicurezza della capitale o mettere in pericolo la sicurezza dei civili. Non c'è modo di porre fine alla crisi se non attraverso mezzi politici e pacifici, la sicurezza di Tripoli non potrà essere scalfita"

Serraj ha incontrato Guterres questa mattina. Il Segretario generale dell'Onu ha scritto su Twitter di essere in Libia per supportare un processo di pace che porti il Paese verso la stabilità politica, la democrazia e la prosperità per i suoi abitanti.

Intanto, però, parallelamente alle trattative politiche vanno avanti anche le azioni militari. Questa mattina c'è stato un conflitto a fuoco tra le forze di Khalifa Haftar e quelle del governo di Tripoli che sono raggruppate nella Western Military Zone.

Lo scontro è avvenuto nei pressi della città di Alasaba, dove una pattuglia è stata attaccata dalle forze di Haftar e c'è stato un morto di cui non sono state ancora rese note le generalità.