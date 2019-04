Nave Alan Kurdi, Salvini: "Divieto di ingresso e transito nelle acque italiane"

giovedì 4 aprile 2019

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato una direttiva alle forze di polizia italiane invitandole a non far entrare o transitare la nave della ong tedesca Sea Eye in acque italiane.

La nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye si sta dirigendo verso Lampedusa con a bordo 64 migranti soccorsi al largo della Libia e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in giornata aveva ribadito la chiusura dei porti, è tornato in serata sull'argomento inviando una direttiva al capo della Polizia, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e anche al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e al Capo di Stato Maggiore della Difesa con un ordine ben preciso: non far avvicinare l'imbarcazione all'Italia.

Il testo parla chiaro:

Un'eventuale condotta di navigazione verso l'Italia posta in essere dal Comandante della "Alan Kurdi" risulterebbe, pertanto, essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari con modalità improprie in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, in maniera pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello Stato.

Per questo, si legge nella direttiva, tutte le forze chiamate in causa dovranno impedire alla nave della ong tedesca di entrare o transitare in acque italiane:

Nella prospettiva di avvicinamento della suddetta imbarcazione, in acque di responsabilità italiana, alla stessa dovrà essere intimato sin d'ora il divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali e, al riguardo, si invitano le Signorie Loro ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate.

🔴𝑫𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 che ho fatto inviare oggi a: - Capo della Polizia - Direttore Generale della... Posted by Matteo Salvini on Thursday, April 4, 2019

L'imbarcazione, stando alla sua posizione in tempo reale, sembra aver invertito la rotta e ed è più lontana da Lampedusa rispetto al pomeriggio di oggi, mentre la ong tedesca continua incessantemente a lanciare appelli al Ministro degli Esteri della Germania, per ora senza successo.