Jim Carrey replica alla Mussolini: "Capovolga il disegno del nonno" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it venerdì 5 aprile 2019

Continua la querelle a distanza tra l’attore Jim Carrey e Alessandra Mussolini: “Sei un bastardo”, aveva risposto la politica italiana ad una vignetta sul nonno

Jim Carrey: arriva la controreplica dell’attore americano ad Alessandra Mussolini. Qualche giorno fa, il protagonista di tante pellicole di successo aveva pubblicato su Twitter un disegno nel quale erano raffigurati Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi a testa in giù. La vignetta non era piaciuta ovviamente alla nipote del “Duce”, che aveva replicato all’attore: “Sei un bastardo”. Intervistato dal giornalista di Variety Mark Malkin, Carrey non è retrocesso di un passo sulla sua posizione relativa al fascismo, anzi ha rincarato la dose nei confronti della Mussolini.

“Innanzitutto non avevo nemmeno idea che lei esistesse - esordisce l’attore - . È preoccupante che lei abbia un incarico politico, non perché lei non possa avere un incarico, ma perché è evidente che creda ancora nel male”.

Poi, la proposta provocatoria: se proprio il disegno non le piace, la Mussolini può sempre capovolgerlo e immaginare i suoi avi in atteggiamento festoso.

“Se vuole vederla in modo diverso, può sempre capovolgere la vignetta. Così può sembrare che il suo bisnonno stia saltando di gioia, magari rispondendo a qualcuno che ha appena fatto il suo nome. Basta guardarla al contrario”.